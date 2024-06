Burgemeester Dilbeek dient klacht in tegen voorzitter stembureau: "Hij beïnvloedt kiezers door Frans te praten"

Kort nadat in Dilbeek de stembureaus openden, werd burgemeester Willy Segers op de hoogte gebracht dat er in één van de stembureaus in de gemeente Frans werd gesproken, namelijk dat in de gemeenteschool Jongslag. “Ik heb onze gemeentelijke coördinator van deze feiten op de hoogte gebracht, want het is het Vredegerecht Asse dat de verantwoordelijke organisator is van de kiesverrichtingen”, laat Segers weten.

Na overleg met Asse zijn de bewuste voorzitter en medewerkers op hoogte gebracht van hun taalverplichtingen. Nadien is de situatie in dat stembureel inderdaad verbeterd. “Maar na de middag bereikten me opnieuw dezelfde soort klachten met eveneens uithalen en reacties naar Nederlandstalige Dilbekenaren die hier op reageerden”, aldus Segers. “Dit valt dus niet te tolereren. Bovendien lokte hij publieke controverse uit wat in mijn ogen een beïnvloeding van het stemgedrag betekent. Ik heb dan ook bij de vrederechter klacht ingediend tegen de voorzitter van het bewuste stembureel.”