Cd&v en Lennik Kwadraat bundelen de krachten: “Samenwerken beter dan tegenwerken”

Door de krachten te bundelen willen de partijen de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd bieden. “Versnippering van kandidaten op kleinere lijsten is nooit goed. Ik wens aan te tonen dat samenwerken met andere partijen op een positieve manier veel meer kan betekenen voor Lennik dan een bitsige strijd te voeren. De oppositie heeft zijn taak in een democratie, maar het is aangewezen op een bepaald moment een consensus te vinden en de krachten te bundelen”, zegt Geert De Cuyper.

Bij de vorige verkiezingen vormde Lennik Kwadraat nog een kartel met N-VA, maar in 2022 gingen beide partijen elk hun eigen weg. “Op dat moment zagen we in dat samenwerken met deze onafhankelijke partij – nagenoeg de enige in het Pajottenland – een opportuniteit was in plaats van tegen te werken”, zegt Heidi Elpers. “Dit kan een voorbeeld worden voor Lennik en de streek. Laat ons hopen dat de kiezer deze stap kan waarderen.”