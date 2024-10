Coalitie in Lennik is rond: lijst van burgemeester Irina De Knop gaat in zee met Team LENNiK

Het verkiezingsresultaat van afgelopen zondag gaf huidig burgemeester Irina De Knop van Lijst Burgemeester het initiatiefrecht om de coalitiegesprekken op te starten. “Dat is dan ook snel gebeurd en er is een akkoord gesloten met Team LENNiK”, zegt De Knop. “Samen hebben we 14 van de 21 zetels in handen, wat een ruime meerderheid oplevert. Op basis van enkele gesprekken, waarin er snel vertrouwen groeide en inhoudelijk sterke raakvlakken zijn, kwamen we tot een akkoord om Lennik samen te besturen. Samen gaan we voor een warme, ondernemende en landelijke gemeente."

De voordrachtakte voor de nieuwe meerderheid is vanochtend ingediend. Het nieuwe schepencollege zal, naast burgemeester De Knop bestaan uit schepenen Geert De Cuyper en Heidi Elpers voor Team LENNiK en Johan Limbourg en Isabelle Duerinckx voor Lijst Burgemeester. Door de nieuwe coalitie belandt Groen, dat vandaag nog in de meerderheid zit, samen met N-VA en Vlaams Belang in de oppositie.