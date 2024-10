Coalitie van N-VA en Pro1840 bestuurt Londerzeel komende legislatuur

“Deze coalitie komt er op basis van respect en vertrouwen”, zegt de nieuwe burgemeester Sminate. “Dat miste ik bij de andere partijen. Het persoonlijke gewin stond voorop in plaats van een mooi project voor de gemeente te realiseren.” Het schepencollege zal bestaan uit burgemeester Nadia Sminate en vier schepenen Gerda Verhulst, Bart Van Doren, Greet Ilegems en Wout Van Esbroeck. Tom Troch wordt voorzitter van de gemeenteraad. Het college wordt afgeslankt; het zal uit vijf schepenen in plaats van zes bestaan. Opvallend is dat N-VA alle schepenposten op zich neemt.

Het afgeslankte college van burgemeester en schepenen is niet de enige vernieuwing die de coalitie wil doorvoeren. “Wij hebben een gezamenlijke missie om die gemeenteraden nieuw leven in te blazen”, zegt Tom Toch (Pro1840). “De gemeenteraad werd afgelopen beleidsperiode gereduceerd tot een meerderheid-oppositiespelletje, waarbij het college besliste en de rest beschikte. Gemeenteraadsleden moeten meer impact hebben op de gemeentelijke werking.”

"Pure huichelarij"

Burgemeester Conny Moons (LWD) is niet te spreken over de nieuwe coalitie en voelt zich "genegeerd tijdens de coalitiegesprekken". "Er werd enkel gevraagd naar de namen die LWD naar voor zou schuiven voor een eventuele coalitie", stelt Moons. "Geen enkele coalitiepartner zal zetelen in het college. Wij vinden dit ondemocratisch en onwerkbaar voor de administratie. N-VA en Groen halen samen 49,5 procent, dus niet de helft van de stemmen. Dit leidt tot instabiliteit en toont allerminst respect voor de kiezer.”

Team De Borger is "zwaar teleurgesteld". "Nadia raakte 18 jaar geleden dankzij de goede score van Jozef verkozen in de gemeenteraad en kon zo een mooie politieke carrière uitbouwen. Vandaag zet diezelfde Nadia Sminate, Jozef De Borger respectloos aan de kant," klinkt het, "pure huichelarij." Ook de krappe meerderheid stoot Team De Borger tegen de borst. Volgens Team De Borger strandden de gesprekken op een mogelijke fusie met Kapelle-op-den-Bos; een no-go voor de ereburgemeester.