Drie Leeuwse centrumpartijen trekken naar gemeenteraadsverkiezingen met eenheidslijst SAM&N

De lijst bevat 33 kandidaten uit de verschillende gemeenschappen van Sint-Pieters-Leeuw. “We zijn blij dat we zo veel geëngageerde en ondernemende Leeuwenaars hebben kunnen warm maken voor ons project. De lijst is op die manier een mooie weerspiegeling geworden van de Leeuwse bevolking. Dat is ook de beste garantie op een gedragen beleid dichtbij de mensen”, aldus woordvoerder Wouter De Craen.

De kopstukken van de lijst werden eerder dit jaar al bekendgemaakt. Zo zal de lijst getrokken worden door Bart Keymolen, Vlezenbekenaar, al 12 jaar schepen en sinds zes jaar eerste schepen van Sint-Pieters-Leeuw. Op de tweede plaats staat Kathleen D’Herde, voormalig schepen en sinds 24 jaar gemeenteraadslid voor Open VLD. De top drie wordt vervolledigd door Brahim Harfaoui, Ruisbroekenaar en de eerste Leeuwse schepen met een migratieachtergrond. Lijstduwer wordt Guy Jonville, lokaal voorzitter van Vooruit Sint-Pieters-Leeuw en sinds 18 jaar onafgebroken in de gemeenteraad.

“Investeren in een welvarende gemeente waar het goed en veilig is om wonen, met een bruisend verenigingsleven, sterk onderwijs en een goede zorg voor jong en oud, dat is onze missie. Met deze lijst willen we dan ook een sterk en gedragen antwoord bieden op de vele uitdagingen waar een Vlaamse gemeente in de Rand rond Brussel vandaag voor staat, ‘een antwoord voor de toekomst, een antwoord voor elke Leeuwenaar’”, aldus lijsttrekker Bart Keymolen.