Zuun huldigt Wilderveld in: nieuwe groene ontmoetingsplek

In Zuun, in Sint-Pieters-Leeuw, is het Wilderveld officieel ingehuldigd. Da's een nieuwe groene plek waar jong en oud uit de buurt elkaar kan ontmoeten. Het binnengebied ligt ingesloten tussen woningen langs de Platanen- en Esdoornlaan en is een voormalig voetbalveld. Het is nu heringericht tot een groene zone met houten speelelementen, zitbanken en picknicktafels. Verder zijn er ook gras- en bloemenzones aangelegd. Eerder kwam er al een losloopweide voor honden.