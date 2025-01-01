Dries De Ridder nieuwe schepen in Dilbeek: “We kiezen voor vernieuwing en verjonging”

Met de toetreding van De Ridder als nieuwe schepen komt er ook een verschuiving van bevoegdheden binnen het Dilbeeks college. De Ridder krijgt de bevoegdheden ‘Cultuur, Erfgoed, Toerisme en Lokale Economie’. “Ik zal als jonge schepen de verbindende kracht proberen te zijn om de jeugd, het verenigingsleven en onze lokale economie zoveel mogelijk proberen te betrekken bij het beleid”, zegt De Ridder.

De Ridder erft de bevoegdheden van schepen Véronique De Buyst. Zij behoudt haar bevoegdheid ‘Wonen’ en neemt daarnaast de bevoegdheden ‘Openbare Ruimte’ en ‘Ruimtelijke Planning’ van Stijn Quaghebeur over. “Met veel goesting neem ik deze nieuwe verantwoordelijkheden op. Als eerste vrouwelijke schepen voor Openbare Ruimte wil ik inzetten op leefbaarheid, verkeersveilige mobiliteit en een aangename, nette gemeente waar onze inwoners zich thuis voelen”, aldus Véronique De Buyst.

Met zijn pensioen maakt Willy Segers een zitje vrij in de gemeenteraad voor de 68-jarige Brigitte Gins uit Sint-Martens-Bodegem. De personeelswissels bij N-VA Dilbeek zullen stapsgewijs gebeuren. Aangezien Stijn Quaghebeur pas na de eedaflegging in de gemeenteraad én de benoeming door de minister officieel burgemeester wordt, kan Dries De Ridder pas de eed afleggen als schepen op de gemeenteraad van oktober.

“Dit stelt ons in staat om de overdracht van deze belangrijke bevoegdheidspakketten geleidelijk aan en grondig te doen. Het is belangrijk dat de continuïteit gegarandeerd blijft en dat iedereen voldoende tijd krijgt om zich de vele dossiers eigen te maken,” zegt nieuwbakken burgemeester Quaghebeur. “In november moet de overdracht gebeurd zijn en kunnen we met z’n allen werk maken van de uitvoering van het nieuwe meerjarenplan.”