"Een eerlijk klimaatbeleid" staat voor Groen centraal bij komende verkiezingen

Groen ziet veel uitdagingen op het vlak van mobiliteit, zoals de verbinding tussen Brussel en de Rand, de te hoge diabolotaks op treinen naar de luchthaven en te weinig bussen. De partij ziet ook nog groeipotentieel in windenergie.

Ook wonen is een speerpunt. “Vlaams-Brabant is de duurste provincie van het land om te wonen. Daar moeten we dringend iets aan doen,” vindt lijsttrekker voor het Vlaams parlement Aimen Horch. “En we gaan met Groen ook resoluut de crisis in de kinderopvang te lijf. In onze provincie daalde het aantal opvangplaatsen het meest: meer dan 5 procent ging verloren, terwijl er al plaatsen tekort waren.”

Groen plaatst opvallend veel jongeren op de verkiezingslijsten, in het totaal zijn dat er tien. De partij geeft ook aan dat er in het totaal 13 huidige schepenen opkomen, “een bewijs van de sterke lokale bestuurskracht van de partij”, klinkt het.