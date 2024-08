Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) kiest voor lijstduwerschap in Vilvoorde, Jan Anciaux wordt lijsttrekker

“Dit is een positieve keuze voor mijn gezin als alleenstaande moeder en voor mijn mandaat in het Europees Parlement, waar ik hard werk. De praktijk heeft me snel doen beseffen dat mijn Europees mandaat en een bestuursmandaat in Vilvoorde voor mij momenteel niet te combineren vallen als ik er echt voor de kiezer wil zijn. Met deze duidelijke keuze wil ik eerlijk zijn tegenover de kiezers”, zegt Kanko.

“Als Europees Parlementslid blijf ik me richten op mijn dossiers rond vrouwenrechten, veiligheid, de strijd tegen antisemitisme en voor een Europa dat onze waarden en normen beschermt. Als moeder wil ik daarnaast nog wat tijd kunnen maken voor mijn gezin. Gelukkig staan er in onze afdeling verschillende talenten klaar. Ik ben trots de afgelopen jaren te hebben mogen meebouwen aan dit vernieuwd team. Ik sta voor de volle honderd procent achter onze nieuwe lijsttrekker Jan Anciaux en zal de komende campagne mijn uiterste best doen opdat mijn partij hier mee kan besturen. Want ik blijf geloven dat onze N-VA-recepten de juiste zijn voor Vilvoorde”, aldus nog Kanko.

Jan Anciaux staat als nieuwe lijsttrekker klaar: “Ik wil Assita bedanken voor haar harde werk voor onze partij en steun haar in deze keuze. Onze ploeg, die ze nu volop duwt, blijft de enige garantie op verandering in Vilvoorde. De Vilvoordenaar verdient een beter beleid."