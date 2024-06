Faciliteitengemeenten: "Franstalige kiesbrieven vlot verstuurd"

In Wemmel registreerden 800 à 900 inwoners op een totaal van bijna 18.000 zich om officiële documenten in het Frans te krijgen. In Kraainem gaat het volgens Het Nieuwsblad om 2.000 Franstalige kiesbrieven op een totaal van ruim 14.000 inwoners. Wezembeek-Oppem telt ongeveer evenveel inwoners als Kraainem en verstuurde zo’n 5.000 Franstalige brieven. In Drogenbos gaat het om 600 brieven op ruim 5.000 inwoners. Voor Sint-Genesius-Rode zijn er geen exacte cijfers, maar daar zou 70 procent van de inwoners zich als Franstalig geregistreerd hebben. Van Linkebeek is er niks bekend.

Eigenlijk wil de Vlaamse regering dat inwoners van faciliteitengemeenten bij elke officiële overheidscommunicatie een aanvraag moeten indienen om die in het Frans te ontvangen. Maar daar is de Raad van State het niet mee eens. Die bepaalde dat een registratie om de vier jaar voldoende is om automatisch documenten in het Frans toegestuurd te krijgen.