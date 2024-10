Geen wijzigingen in Affligem

Het Affligemse college van burgemeester en schepenen ziet er na de verkiezingen hetzelfde uit als voor de verkiezingen. De Donder blijft met een overtuigend aantal voorkeurstemmen burgemeester. Met een ongewijzigd college wil De Donder lopende projecten afwerken.

In de loop van de legislatuur zullen enkele oudgedienden plaatsmaken voor nieuwe gezichten. Opvallend daarbij is dat Lander De Backer (Team Burgemeester) over 4 jaar Herman Steppe zal vervangen als schepen. De komende vier jaar zit De Backer, die nu nog maar 22 jaar oud is, de gemeenteraad voor.

N-VA en Groen hangen in de touwen. N-VA verliest een zetel, Groen verdwijnt uit de gemeenteraad. Voor de opnieuw opgerichte Vlaams Belang-afdeling zullen lijsttrekker Jonas Van Vaerenbergh en Thierry Timmermans in de gemeenteraad zetelen.