Groen stelt lijsttrekkers Pajottegem voor

De lijst van Groen Pajottegem telt veel nieuwe gezichten. Op dit moment leggen ze de laatste hand aan hun programma voor Pajottegem. De lijst van Groen Pajottegem zal getrokken worden door Alwin Loeckx, Marianne Lievens en Luc Luyckx.

Alwin Loeckx is 48 jaar, directeur van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en woont in Oetingen: “Groen is voor mij dé partij van het platteland. Enkel Groen durft de bouwwoede een halt toeroepen en gaat voluit voor samenwerking van natuur en landbouw met een landschapspark.”

Marianne Lievens is 45 jaar, handelsingenieur, leerkracht economie en woont in Galmaarden: “Groen wil de passiviteit doorbreken door de uitdagingen voor onze plattelandsgemeente future proof aan te pakken met focus op sociale rechtvaardigheid en ecologische draagkracht.”

Luc Luyckx is een 68 jarige gepensioneerde uit Sint-Pieters-Kapelle: “Een leefbare wereld verzekeren voor onze kinderen en kleinkinderen, daar gaat het voor mij om. We moeten de klimaatverandering aanpakken en onze dorpen een nieuw elan geven. Als boerenzoon ben ik bezorgd over de familiale landbouw en wil ik jonge boeren toekomstperspectief bieden.”

De volledige lijst met alle kandidaten van Groen Pajottegem zal in augustus gecommuniceerd worden. Die is nog niet volledig ingevuld.