Groen trekt met Peter Lombaert naar provincieraadsverkiezingen

Groen warmt al op voor de provincieraadsverkiezingen van oktober. In onze regio trekt Peter Lombaert, huidig schepen van Mobiliteit in Overijse, de lijst. Lombaert is een nieuw gezicht op het provinciaal niveau, maar ziet heel wat kansen in een mandaat: “Onze beken en rivieren proper krijgen, een eerlijk klimaatbeleid uitstippelen, onze landbouwers een eerlijke prijs geven en nog veel meer,” somt hij op.