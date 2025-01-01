Halle stelt meerjarenplan voor: "Met verstandige leningen, zonder belastingverhogingen"

Het stadsbestuur van Halle stelt vandaag de meerjarenplanning voor. Sleutelwoorden zijn veiligheid, Nederlands en een levendige stad. "We investeren in wat telt", zegt burgemeester Eva Demesmaeker. "Een veilige, Vlaamse en warme stad. We doen dat met gezond verstand, met verstandige leningen en zonder de belastingen te verhogen voor onze inwoners."

Veiligheid

Veiligheid staat bovenaan het lijstje van het stadsbestuur. "De stad investeert fors in de eigen dienst Integrale Veiligheid", klinkt het. "Drie bijkomende handhavers gaan de straat op." Ook voor politiezone Zennevallei komen meer middelen om meer agenten op het terrein te sturen.

Met een investering van 1,8 miljoen euro wil de Zennestad het cameranetwerk uitbreiden om criminaliteit sneller op te sporen. Bovendien komen er negen trajectcontroles bij in de stad. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe handhavingscodex.

"Nederlands is een taal die ons verbindt"

Ook het Nederlands is één van de stokpaardjes van de stad. "Het Nederlands is een taal die ons verbindt", zegt schepen van Inburgering Wim Demuylder. "Wie de taal spreekt, vindt sneller werk en hoort er beter bij."

In het licht daarvan wil de stad een nieuwe stedelijke dienst Taal en Inburgering in het leven roepen. Die moet onder andere oefenkansen Nederlands organiseren voor wie niet kan aansluiten bij taallessen in het volwassenenonderwijs. Brugfiguren in scholen, die kwetsbare gezinnen naar hulp op maat begeleiden, zullen bovendien de opdracht krijgen zich meer te richten op taal en integratie. "Halle waakt er ook over dat het Nederlands zichtbaar blijft in het straatbeeld", klinkt het.

Een levendige stad

Het bestuur wil de stad nieuw leven inblazen. De stad wil lokale handel stimuleren en de leegstand aanpakken. "De dienst Lokale Economie krijgt extra medewerkers en middelen", klinkt het. "Lokale handelaars zullen de komende jaren doorgaans minder belastingen betalen dankzij een optimalisatie van de belastingreglementen."

Daarnaast wil de stad inzetten op culturele evenementen en feesten. "De stad Halle wil zich beter profileren als een plek die een bezoek waard is, door in te zetten op slimme citybranding. Met extra evenementen wil de stad meer bezoekers lokken", klinkt het. Zo keert het cultuurfestival Openstratendag terug en wil de stad aan de Vlaamse Feestdag extra glans geven.

Tot slot zet de stad in op een nieuwe evenementenhal, een nieuwe sportsite en een nieuw cultureel centrum. "Met dit plan realiseren we moderne en toegankelijke gebouwen: een evenementenhal voor ons verenigingsleven, een nieuw hockeystadion op Lamme Gisj en een vernieuwde bibliotheek in Essenbeek met ruimte voor kinderopvang. Dit zijn investeringen die generaties lang renderen", zegt schepen van Patrimonium Sven Pletinckx.