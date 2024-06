Hans Bonte (Vooruit): "Bijzondere verkiezingen op Vaderdag"

Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde ging stemmen in Peutie. Bonte zat van 1995 tot 2019 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar als gevolg van de decumulregel bij de socialisten kon hij na 2019 niet meer zetelen in een parlement. Ondertussen zijn de speregels bij Vooruit veranderd en doet Hans Bonte straks vanop de tweede plaats misschien zijn intrede in het Vlaams Parlement.