Het scheelde tien stemmen, maar Team Pepingen neemt bestuur over van Lijst van de Burger

In Pepingen ging de strijd tussen Team Pepingen en Lijst van de Burger. Met 50,2 procent versus 49,8 procent, ofwel 10 stemmen verschil, is het niet langer huidig burgemeester Eddy Timmermans die met zijn ploeg Pepingen zal leiden, maar Team Pepingen, dat de drie oppositiepartijen in de gemeente omvat.

De nieuwe burgemeester Peter Van Cutsem is stemmenkampioen bij Team Pepingen en is dankbaar voor de aanpassing van het kiesdecreet. Hij is de nieuwe burgemeester van de gemeente.