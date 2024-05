Hoe presteerden onze mandatarissen de voorbije legislatuur (Vlaams Belang)?

Jan Laeremans - Grimbergen

Politiek is Jan Laeremans (61) met de paplepel ingegeven. De broer van burgemeester van Grimbergen Bart Laeremans behoort tot de conservatieve strekking van Vlaams Belang. Sinds 2019 zetelt hij in het Vlaams parlement. Hoewel hij even doordrongen is van het partijprogramma als zijn partijgenoten, brengt hij zijn boodschap veel rustiger. Hij weet waarover hij spreekt, maar brengt zijn verhaal niet altijd even scherp. Dat uit zich ook in zijn relatie tot de media. Laeremans focust op onderwijs en is als voormalig leerkracht erg kritisch voor regiogenoot en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Laeremans wil de taalfaciliteiten afschaffen en vecht tegen woke.