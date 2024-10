Jef Vanderoost geeft initiatiefrecht door, Willy Segers aan zet

Bijna twee weken heeft hij geprobeerd om een coalitie te vormen, maar Jef Vanderoost botst op een njet. “Het is gebleken uit de gesprekken dat de huidige coalitie heel graag wil voortdoen. We hebben van beide grote partijen de boodschap gekregen dat ze niet in gesprek willen gaan. Mathematisch eindigt het verhaal dan, we gaan het niet nodeloos rekken”, zij hij eerder deze week in ons nieuws. Vanderoost voegt nu daad bij het woord en gaf gisteren het initiatiefrecht door aan huidig burgemeester Willy Segers.

Vanaf vandaag start Segers met de gesprekken. "Eerst zal ik alle Nederlandstalige partijen contacteren, startende met Denk Dilbeek. N-VA heeft eveneens tien zetels in de gemeenteraad en beide partijen zijn dus even groot. Het is dan ook logisch dat we eerst met hen praten. Vervolgens volgen Blauw, Vlaams Belang, Vooruit en PvdA”, zegt Segers. “Voor ons is het van belang dat er een goed evenwichtig inhoudelijk akkoord is. Een meerderheid zal gelet op de uitslag sowieso niet ruim zijn dus is het van belang dat we gaan voor een stabiele meerderheid.”

Segers hoopt in de loop van volgende week te landen met een nieuwe coalitie.