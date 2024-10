Jef Vanderoost reageert op nieuwe Dilbeekse coalitie: "Schaamteloos"

In Dilbeek is alles in kannen en kruiken. De coalitie die de vorige legislatuur achter de knoppen zat, doet er nog eens zes jaar bij. "Schaamteloos," reageert Jef Vanderoost.

"Het is de grootste nederlaag van een zittende coalitie in de geschiedenis van de fusiegemeente Dilbeek," aldus de Denk Dilbeek-lijsttrekker. Inderdaad, coalitiepartner Blauw Dilbeek verloor drie zetels. De N-VA van burgemeester Willy Segers moest nipt de duimen leggen voor Denk Dilbeek. De Dilbeekse meerderheid heeft met 18 op 35 zetels weinig overschot.

"Het excuus voor de keuze voor elkaar, op trumpiaanse wijze, is de leugen dat Denk Dilbeek een aanzienlijke belastingverhoging voorstelde," zegt Vanderoost, "de Dilbekenaar kan op ons rekenen om in de gemeenteraad stevig weerwerk te bieden en betere oplossingen aan te reiken."