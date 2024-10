Krappe meerderheden besturen kwart van de gemeenten in onze regio: “Het kan ook een voordeel zijn”

In Overijse zal Overijse2022-N-VA-cd&v van burgemeester Inge Lenseclaes besturen met Dynamiek voor Overijse. Daarmee blijft Lenseclaes aan het roer, maar wel met een bijzonder krappe meerderheid van 15 op 29 zetels. "Ja, 't is een krappe meerderheid, maar in Overijse heeft dat nogal bestaan. Het is zeker niet de eerste keer en we hebben daar heel goede ervaringen mee gehad. Dus ik zie niet in waarom dat dat nu anders zou moeten zijn", reageert Lenseclaes, burgemeester van Overijse

Met maar één zetel op overschot loert de onbestuurbaarheid altijd wel om de hoek, maar in Merchtem en Londerzeel zien ze geen graten in hun krappe meerderheid. In beide gemeenten heeft de nieuwe coalitie 13 van de 25 zetels in handen. Toekomstig burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate: "Als ik met een andere partner in zee was gegaan, hadden we inderdaad meer zetels gehad, maar als je geen vertrouwen in elkaar hebt, geen respect toont, dan zegt dat getal ook helemaal niets".

Ook in Zemst hoopt toekomstig burgemeester Bart Coopman dat vertrouwen dé lijm wordt binnen zijn krappe meerderheid: “Ik denk dat het vertrouwen nu zeer groot is en in de loop van de onderhandelingen hebben we gemerkt hoe gelijklopend de programma’s zijn, hoe we allemaal voor dezelfde doelstelling gaan. Dan gaat het eigenlijk niet meer over hoeveel zitjes je hebt in de gemeenteraad.”

En in Ternat zien ze zelfs een voordeel in de krappe meerderheid. Want het dwingt de coalitie om goed samen te werken. Rutger Belsack, toekomstig schepen in Ternat: “Het zal ons ook uitdagen om iedere keer weer goed na te denken zodat we dezelfde visie hebben op ons beleid.”