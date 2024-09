Lijsttrekker Sandra Noben (Vooruit)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik ben al erg lang politiek actief, zij het vooral op de achtergrond. Mijn engagement is op jonge leeftijd gestart toen ik merkte dat iemands leven of toekomst al te vaak wordt bepaald door het gezin waarin iemand wordt geboren. Ook kan iemand te maken krijgen met brute pech, ziekte of handicap. Om die redenen krijgt niet iedereen dezelfde kansen. Solidariteit blijft daarom erg belangrijk. Bovendien vond onze partij het een goed idee om nieuwe gezichten naar voren te schuiven.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij vinden dat in Dilbeek de echte sociale thema’s wat op de achtergrond zijn geraakt. Er zijn een nijpende tekorten in de kinderopvang en in de scholen. Ook willen we meer aandacht voor jongerenwelzijn, met een laagdrempelig CAW-punt of Overkophuis, in combinatie met plekken waar jongeren zelf activiteiten kunnen organiseren of waar ze elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Belangrijk is hierbij dat alle doelgroepen worden bereikt, ook wie minder mondig of kansarm is.

Ontmoetingsplekken moeten er voor elke leeftijdscategorie zijn. Daarom pleiten wij ook voor om amper gebruikte parkeerclusters om te toveren tot gezellige pleintjes, met tafeltjes, banken, een speelhoek. Weliswaar moeten die pleintjes goed worden onderhouden want verloedering en onkruid trekken zwerfvuil aan. Daarom willen wij een degelijke groendienst in eigen beheer.

Ook ijveren we voor gegarandeerde zorg, met een nieuw dagcentrum voor Breugheldal en het steunen van verenigingen die zich bekommeren om mantelzorg, vervoer voor ouderen en personen met een handicap.

Veiligheid, ook ’s avonds, met goede, afgescheiden fietspaden en duurzame led-verlichting die niet wordt gedoofd. Tot slot, een nieuwe adem voor de voormalige adviesraden, onder andere die voor jeugd en cultuur.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het lokale niveau is het niveau dat het dichtst bij de mensen staat en waarvan ieder van dichtbij de evolutie kan volgen. Wie enige impact wil op wat er in zijn achtertuin gebeurt, kan dus maar beter gaan stemmen. Bovendien is er jaren gevochten voor stemrecht.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Er werd al een mooie inspanning geleverd op het vlak van fietspaden en de heraanleg van sommige straten.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De overmatige trajectcontroles, die soms op plekken staan waar ze vrij nutteloos zijn.

Ook zijn er te weinig openbare vuilnisbakken en geldautomaten. Ook bestelde het bestuur studies en schreef het consultancyopdrachten uit, waar veel geld naartoe is gevloeid, maar die niet tot enig resultaat hebben geleid. Ook vind ik het een minpunt dat het beloofde vernieuwde dagcentrum van Breugheldal er niet is gekomen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Wat ons betreft zijn de meest dringende thema’s het nijpende tekort in de kinderopvang en in de scholen, en de tarieven die grote gezinnen voor voor- en naschoolse opvang moeten betalen.

Daarbovenop stellen we bij mensen uit alle leeftijdscategorieën een toenemende vereenzaming vast. Ondanks de hyperverbonden samenleving trekken mensen zich steeds meer terug. Zo worden ze vatbaar voor desinformatie. Laagdrempelige ontmoetingsplekken, die vaak slechts enkele kleine infrastructuuraanpassingen vereisen, kunnen alvast enige soelaas bieden.”