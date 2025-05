Buitenschoolse opvang in Vilvoorde wordt uitbesteed: “Meer begeleiders en eenzelfde tarief”

De hervorming van de buitenschoolse opvang in Vilvoorde komt er door een nieuwe wet van de Vlaamse Overheid: het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA). Het doel van BOA is om opvang en activiteiten buiten de school beter te organiseren. De buitenschoolse opvang werd tot nu door de scholen zelf voorzien, maar wordt vanaf volgend jaar uitbesteed. De stad en de drie onderwijsnetten zijn momenteel druk bezig met het bespreken van de nieuwe werking met Helan, Infano en 3W+.

“Door onze krachten netoverschrijdend te bundelen, zijn we erin geslaagd om het BOA-decreet praktisch en inhoudelijk vorm te geven. We hopen hiermee, samen met onze externe partners, een kwalitatievere opvang in de scholen te kunnen realiseren die tegemoetkomt aan de noden van kinderen en ouders. Wij zien er alvast heel wat kansen in”, zegt Sophie Lucas, directeur-coördinatie van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen-Diegem.

Daarnaast wordt ook de onderbezetting in de buitenschoolse kinderopvang aangepakt. Het aantal begeleiders voor een groep kinderen wordt vastgelegd zodat elk kind over dezelfde zorg beschikt. Voor kleuters is er 1 begeleider per 18 kinderen en voor kinderen in de lagere school is er 1 begeleider per 25 kinderen. “Door het aantal kinderen per begeleider te beperken, zorgen we ervoor dat elk kind voldoende aandacht en zorg krijgt. Daarnaast is er ook aandacht voor een onderbouwd taalbeleid in de buitenschoolse opvang en door te werken met erkende organisaties zal de begeleiding en omkadering van de begeleiders professioneler worden”, zegt burgemeester Jo De Ro.

Verder worden vanaf volgend schooljaar ook de tarieven voor alle kinderen gelijkgesteld. Ook nieuw is de invoering van een sociaal tarief. Door het gelijkstellen van de prijs zouden 6 op de 10 schoolgaande kinderen in Vilvoorde kunnen genieten van een prijsdaling. “Gezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, hebben recht op 40 procent korting en gezinnen die recht hebben op schooltoeslag genieten 10 procent korting. Gezinnen kunnen niet van beide kortingen tegelijk genieten”, aldus De Ro.