LVB en N-VA vormen coalitie met nipte meerderheid in Merchtem, CD&V Plus belandt in oppositie

Onder leiding van burgemeester Maarten Mast van de Lijst Burgemeester (LVB) wordt Reinhoud De Bosscher de schepen voor N-VA. De Lijst van de Burgemeester (LVB) wist, ondanks stevig oppositiewerk, negen zetels te behouden. Dat is er één minder dan in 2018, maar burgemeester Maarten Mast (LVB) zette een ongezien persoonlijk resultaat neer en haalde liefst 1.594 voorkeurstemmen. N-VA breidde haar invloed uit en steeg van drie naar vier zetels. Kopman Reinhoud De Bosscher haalde daar 859 voorkeurstemmen, in 2018 waren dat er vanop de derde plaats nog 246. “We hebben bewust voor elkaar gekozen en vonden elkaar snel, omdat onze programmapunten nauw op elkaar aansluiten”, zeggen burgemeester Maarten Mast (LVB) en Reinhoud De Bosscher (N-VA) in een gezamenlijke persmededeling. “De kernpunten van ons beleid zullen gericht zijn op betaalbaar en goed wonen, het ondersteunen van lokale economie, een ander mobiliteitsbeleid waarbij de handelskernen steeds bereikbaar blijven en een zorgvuldig, evenwichtig financieel beleid. Minder overheid en een efficiëntere administratie staan daarbij voorop.”

"Als gemeente in de nabijheid van Brussel staan we voor grote uitdagingen”, gaat Maarten Mast verder. “Betaalbaar wonen blijft voor ons een absolute prioriteit. De verstrenging van de gewijzigde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) willen we absoluut behouden, maar daarnaast moeten we ook nadenken over nieuwe, flexibele woonvormen zoals o.a. cohousing, zorgwonen en kangoeroewonen. Het is ons doel om deze nieuwe woonvormen zonder drempels toepasbaar te maken voor onze inwoners. Dit alles met respect voor het landelijke karakter van onze gemeente.

"Reinhoud De Bosscher van N-VA ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet: "We hebben gekozen voor een samenwerking omdat we geloven dat we samen de uitdagingen van deze tijd aankunnen. Met aandacht voor een versterking van onze lokale economie en het garanderen van een goed bereikbaar handelscentrum, bouwen we aan een Vlaamse gemeente waar iedereen zich thuis voelt. We gaan ons inzetten voor een financieel evenwichtig beleid, waarbij we efficiënt met middelen omgaan en inzetten op slimme, duurzame keuzes."

College

De bevoegdheden zullen later deze week verdeeld worden, het college zal er als volgt uitzien: Maarten Mast (LVB) volgt zichzelf als burgemeester op. Schepenen zijn Julie Asselman (LVB), David De Valck (LVB), Dirk Blomme (LVB), Steven Elpers (4 jaar, LVB)), Nathalie Hellinckx (2 jaar, LVB) en Reinhoud De Bosscher (N-VA).

Gemeenteraardsvoorzitter wordt Nathalie Hellinckx (voor 4 jaar, LVB) en huisarts Lieven Stassijns (2 jaar, N-VA). Eén van de verrassingen deze verkiezingen, is Dirk Blomme (LVB). Hij haalde vanop de 17de plaats meteen 618 voorkeurstemmen en wordt nu dus schepen.