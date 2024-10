N-VA krijgt het vertrouwen van de Londerzeelse kiezer

Je zou het een monstercoalitie kunnen noemen. LWD, cd&v en Groen sloten in 2018 de N-VA uit van het bestuur. Voor uittredend burgemeester Conny Moons (LWD) was het moeilijk werken met de kleinst mogelijke meerderheid. LWD en cd&v lijken kind van de rekening te zijn. LWD verliest drie zetels, cd&v houdt slechts een van haar drie zetels over. Het kartel Pro1840-Groen weet 4 zetels binnen te rijven.

N-VA wint een zetel. Met 2392 voorkeurstemmen is Sminate de onbetwiste stemmenkampioen van Londerzeel. De komende twee weken is het aan de oud-burgemeester om partners te zoeken. In haar zoektocht naar partners zal Sminate zich misschien wenden tot Jozef De Borger.

Ereburgemeester De Borger sloot al in 2012 een akkoord met Sminate, die toen burgemeester werd. De Borger stapte in 2017 uit de politiek, maar is er nu helemaal terug. Uit het niets haalt Team De Borger 5 zetels binnen. "We roepen initiatiefnemer Nadia Sminate op om haar jarenlange ervaring te gebruiken om de juiste keuze te maken. Londerzeel verdient een bestuur met een ruime meerderheid die daadkrachtig kan optreden," klinkt het bij Team De Borger.