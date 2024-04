N-VA trekt met slogan "Theo. Ben. Brabant" naar de kiezer

Om te benadrukken dat N-VA specifiek ook inzet op Vlaams-Brabant, organiseerde de partij een verkiezingscongres dat het programma voor de regio duidt. Vier thema’s zijn cruciaal: economie en mobiliteit, veiligheid, open ruimte en ook inburgering en integratie. “Wij voelen vaak als eersten de impact van de verstedelijking, maar we komen ook met oplossingen,” zegt congresvoorzitter Jeroen Tiebout (huidig Vlaams parlementslid en vierde plaats voor de Kamer).

N-VA vindt dat de economie meer kansen moet krijgen om te groeien, zonder dat er sprake kan zijn van stilstand door drukke verkeersassen of onleefbaarheid door de nabijheid van Brussels Airport in Zaventem. Ook veiligheid staat op het programma, net zoals een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde en meer investeringen. “We moeten een antwoord bieden op de verstedelijking en beter omspringen met open ruimte en onze landbouwers,” klinkt het. Ook is er volgens de partij meer aandacht voor het Nederlands en de Vlaamse tradities nodig.

“Onze slagzin is niet voor niets Ben. Theo. Brabant,” lachten lijsttrekkers Weyts en Francken. “Wij houden van onze provincie en geloven dat het mooi is om bij ons te leven. En dat het ook beter kan. Sommige uitdagingen in Vlaams-Brabant zijn groter dan elders, maar met de steun van onze kiezers kunnen we op 9 juni een positief verschil maken.”