Open VLD, CD&V en N-VA gaan samen Vilvoorde besturen: "Vertrouwen van onze inwoners terugwinnen"

Een politieke aardverschuiving in Vilvoorde. Na bijna 25 jaar belanden de socialisten er in de oppositie. Open VLD, CD&V en N-VA gaan de komende jaren de stad besturen. "Onze prioriteit is het creëren van een stad waarin levenskwaliteit en kansen voor iedereen centraal staan", klinkt het bij de drie partijen. "Vilvoorde is een stad in beweging. Met haar jonge en groeiende bevolking, haar rijke industriële verleden en een vernieuwde visie op stedelijke ontwikkeling, staat de stad op de drempel van een nieuw tijdperk. De keuze is duidelijk: Vilvoorde moet de toekomst ambitieuzer aanpakken."

Jo De Ro wordt burgemeester, schepenen worden Tine Paredis, Jeroen Bergers, Didier Cortois, Christel Herbosch, Katrien Vaes, Laure Scheerlinck en Jan Anciaux. "Dat minder dan 6 op de 10 kiezers zijn gaan stemmen, mogen we niet negeren. De politiek moet het vertrouwen met haar inwoners herstellen. Dat kan het door een sterk bestuur uit te rollen, maar ook door de manier waarop ze aan politiek doet", klinkt het bij de nieuwe bestuursploeg.

Hans Bonte: "Niet de beste optie voor Vilvoorde"

Uittredend burgemeester Hans Bonte belandt in de oppositie. “Het is voor iedereen duidelijk geweest, ook tijdens de campagne, dat niet alleen Open VLD en CD&V, maar vooral CD&V, zich keihard hebben afgezet tegen mij en Vooruit”, zegt Bonte. "Ik denk niet dat een nipte meerderheid tussen Open VLD, CD&V en N-VA de beste optie is voor Vilvoorde. Onze grootste uitdaging, voor elke democraat, ligt in het lage opkomstpercentage van 56 procent. Dit is ook voor een stuk toe te schrijven aan het feit dat er nauwelijks oppositie is geweest vanwege N-VA.”