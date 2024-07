Open Vld duidt Goedele Liekens aan als gecoöpteerd senator: "Een gemiste kans"

Goedele Liekens was bij de federale verkiezingen lijstduwer van de Kamerlijst in Vlaams-Brabant, maar geraakte niet verkozen. Nu wordt ze door haar partij opgevist en belandt Liekens in de Senaat. De aanstelling botst op kritiek van enkele kandidaat-voorzitters. “Eerst aankondigen dat de tijd rijp is voor een nieuwe generatie en herbronning, vervolgens bij het eerste wapenfeit het tegenovergestelde doen”, klinkt het bij Frederic De Gucht. “Er is nood aan een consequent, helderblauw verhaal.”

Ook Tineke Van hooland, een andere kandidaat-voorzitter, laat zich niet onbetuigd. “Goedele Liekens werd vandaag aangeduid door enkelen uit de blauwe ivoren toren. Vernieuwing zal enkel kunnen als we komaf maken met de oude politieke cultuur”, zegt Van hooland op X. Maar oud-voorzitter Egbert Lachaert zegt dat alles correct verlopen is. “Ik kan enkel maar bevestigen dat de Vlaamse en federale fracties, uiteindelijk de verkozenen van onze partij, hier in geraadpleegd zijn en zo goed als unaniem de voordracht steunen. De Senaat is ook geen tool om te vernieuwen, hij moet gewoon zo rap mogelijk afgeschaft worden."