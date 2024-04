Open Vld lanceert Vlaams-Brabantse slogan: “Brabant doen Bruisen”

Naast de nationale campagnepunten waar de liberalen pleiten om het verschil tussen werken en niet-werken minstens 500 euro te laten bedragen, leggen ze in Vlaams-Brabant een extra economische dimensie op tafel. “Brabant is de economische motor van het land. We hebben met de luchthaven, een hoge scholingsgraad en goede arbeiders veel troeven. Die moeten we maximaliseren door onder andere een internationaal spoorhub te ontwikkelen in Tienen en door meer industrie mogelijk te maken. Water en spoorwegen moeten we actiever gebruiken”, zegt Vande Reyde.

Om de duizenden vacatures in Vlaams-Brabant te vullen, kijken de liberalen onder andere naar het hoge aantal werklozen in Brussel. “De taalgrens mag geen werkgrens zijn. Brusselse werkzoekenden moeten ook in Vlaanderen aan de slag kunnen”, zegt De Knop. De luchthaven

De liberalen willen de vergunning van de luchthaven in Zaventem die de Vlaamse regering recent gaf zo snel mogelijk aangepast zien. “Groei wordt gesmoord,” klinkt het. “Vliegverkeer moet voor minder geluidsoverlast zorgen, maar de huidige vergunning gaat te ver.” De liberalen willen ook werk maken van een eenvoudiger vergunningenbeleid.

Om meer politieagenten aan te trekken in de Rand rond Brussel, willen de liberalen een grote recruteringscampagne opzetten. Ze pleiten voor financiële prikkels om agenten aan Vlaams-Brabant te koppelen. Ook willen ze dat de rechtbank in Leuven structureel wordt uitgebreid. En dat die kan zetelen rond Brussel zodat inwoners van de Rand er ook vlot terecht kunnen.