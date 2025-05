Project De Bres beroert de gemoederen tijdens Halse gemeenteraad

De gemeenteraad in Halle verliep gemoedelijk tot Visie-gemeenteraadslid Jan Ghysels het stadsvernieuwingsproject De Bres ter sprake bracht. Hij beweert dat hij - ondanks meerdere pogingen en vragen - het volledige dossier van De Bres nog altijd niet heeft kunnen inkijken. Maar dat contesteert burgemeester Demesmaeker meteen. "Uw insinuaties zijn volledig onterecht en feitelijk fout. U kreeg alle documenten mooi toegestuurd in een mapje, maar u moet dat natuurlijk wel openen en lezen," zei ze.

Ghysels moest beamen dat hij een mail had gekregen, maar die niet openklikte. Het incident toont aan dat het dossier rond De Bres de gemoederen blijft beroeren nadat de ruimtelijke plannen vernietigd werden door de Raad van State. Het stadsbestuur onderzoekt momenteel welke kant de zaak uit moet en houdt alle opties open. "Wij werken constructief mee, maar wanneer we ongemakkelijke vragen stellen, is op de pianist schieten heel gemakkelijk," ging Ghysels voort. Een reactie die op een duidelijk antwoord kon rekenen van de burgemeester. "Wat u doet is geen politiek, maar puur theater. Werk samen, kijk naar de toekomst en laat het verleden met rust," riep Demesmaeker op. Wordt ongetwijfeld vervolgd.