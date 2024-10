Roosdaal: Goosens (cd&v) uiterst tevreden met resultaat

Wim Goossens mag tevreden zijn. Zijn cd&v heeft alweer geen partners nodig om Roosdaal te besturen. Van de bijna 70 procent van de inwoners die naar het stemlokaal trok, kiest 47 procent voor de christendemocraten. Concreet betekent dat zelfs een winst van een zetel voor cd&v. Met 1653 voorkeurstemmen is Goossens bovendien de populairste politicus van Roosdaal.

Met 456 stemmen is Wendy Appelmans-Goddaert de eerste N-VA-verkozene. De partij moet het met drie zetels minder stellen en is de grote verliezer in Roosdaal. Ook Groen verliest een zetel.

De grootste winnaar in Roosdaal is het Vlaams Belang. Diederik Aelbrecht en Ingrid Deneve hebben een zitje in de gemeenteraad verdiend. Samen Anders bezet in de volgende legsilatuur ook twee zetels. Dat is een zetel winst ten opzichte van 2018.