Sammy Mahdi (cd&v): "Ik wil strijden voor onze provincie"

Vandaag worden in Vlaams-Brabant 21 parlementsleden gekozen voor het Vlaams parlement en 15 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Bij de vorige verkiezingen haalde cd&v bij ons 3 zetels in het Vlaams parlement en 2 zetels in de Kamer binnen. Vooral in het Pajottenland scoorde de partij sterk. Wij volgden cd&v-voorzitter en lijsttrekker voor het federaal parlement Sammy Mahdi naar de stembus.