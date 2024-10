Stemmenkanon Akaychouh gepasseerd als opvolger burgemeester De Groef: “Slachtoffer van discriminatie en racisme”

De Groef had naar eigen zeggen liever de volledige zes jaar voor zijn rekening genomen, maar zet een stap opzij voor de ontwikkeling van de partij. Het decreet voorziet dat de grootste fractie een opvolger moet aanwijzen. Benny Blanckaert zal de Groef na vier jaar opvolgen. Hij behaalde amper 227 voorkeurstemmen. En dat pikt huidig schepen Mohamed Akaychouch niet, die zelf 651 stemmen behaalde. Dat zijn er maar negen minder dan De Groef. Hij voelt zich gepasseerd én gediscrimineerd.

“Het partijbestuur geeft hiermee toe aan N-VA dat geen allochtone burgemeester accepteert. Ik behaalde tweederde meer stemmen dan Benny, maar het was al voor de verkiezingen met N-VA afgesproken dat hij de opvolger zou zijn. Mijn partij heeft me niets verteld, anders had ik niet op de lijst gestaan”, beweert Akaychouch. “Ik ben hier geboren en getogen, spreek vloeiend Nederlands, heb me bewezen als schepen en gemeenteraadslid, en betaal mijn afdrachten correct. Maar binnen de partij ben ik blijkbaar niet 'Vlaming genoeg'. Het argument was dat er in de laatste twee jaar geen ‘blanke’ mensen van onze partij een mandaat zouden hebben. Ik stond met mijn mond vol tanden bij dit soort racistische taal.”

Maar burgemeester De Groef weerlegt dat er sprake is van racisme en discriminatie. “Mohamed wordt zelfs zes jaar schepen, Idris Bektas vijf jaar en Hicham El Majnaoui drie jaar. Het gaat ook niet alleen om het aantal voorkeursstemmen, maar ook om de inzet binnen de partij”, zegt De Groef. Steve Claeys weerlegt dan weer dat N-VA een veto heeft gesteld ‘tegen een allochtone burgemeester’. “Het veto ging daar niet over. Wij hebben niets tegen Mohamed maar we vinden gewoon dat hij nog niet klaar is voor het burgemeesterschap. We kiezen liever voor iemand zoals Benny, die al een klein beetje meer bagage heeft en zichzelf ook al bewezen heeft als schepen.”

Donderdag volgt er nog een – mogelijk bewogen – partijbestuur van Vooruit. Ondanks zijn frustraties besloot Akaychouch het akkoord te ondertekenen. "Ik ben akkoord gegaan omdat ik het harde werk van Idris en Hicham niet wilde verpesten. Ze hebben gekregen wat ze verdienden. Maar Samen Vooruit is voor mij over zes jaar voor 99% zekerheid voorbij. Ze zullen heel hard hun best moeten doen om mijn vertrouwen terug te winnen. Ik heb advies gevraagd aan de nationale partijleiding, maar dit soort discriminatie lijkt hen niets te doen. Er is nog geen actie ondernomen door Frank Vandenbroucke of Conner Rousseau.”