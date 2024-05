Studie schetst nieuwe financiering gemeenten: “De verdeling klopt niet langer”

Jaarlijks verdeelt Vlaanderen iets meer dan 3 miljard euro onder de Vlaamse gemeenten. De jaarlijkse dotatie is goed voor zowat 20 procent van het budget van een gemeente in Vlaanderen. Vilvoorde, Halle, Dilbeek en Asse krijgen jaarlijks samen zo’n 50 miljoen euro uit het gemeentefonds. Gelijkaardige steden en gemeenten in Vlaanderen krijgen beduidend meer. “Gemeenten die specifieke rollen opnemen in de regio of te maken hebben met specifieke uitdagingen hebben meer financiering nodig, maar dat 40 procent van de middelen uit het Vlaamse gemeentefonds naar enkele grote steden en de kustgemeenten gaat, stuit op kritiek”, klinkt het. “De huidige verdeling is niet optimaal. Sommige criteria zijn al meer dan 20 jaar niet meer geactualiseerd.”

Onderzoekers van de universiteiten van Gent en Leuven ontwikkelden daarom verschillende scenario’s. In de meeste gevallen zou het geld dat exclusief bestemd is voor enkele steden en gemeenten, wegvallen. “Ze worden vervangen door objectieve criteria die voortdurend geactualiseerd worden. Kleinere gemeenten komen er meestal beter uit dan vandaag het geval is”, klinkt het bij de onderzoekers. “Een basisfinanciering resulteert in veel winnaars, een sterke toename van de gelijke verdeling van de middelen, maar impliceert ook zeer grote inspanningen om de dotaties van de regionale en grote steden op peil te houden.”