Vlaams Belang trapt verkiezingscampagne af: "Tijd om stuur over te nemen"

Vlaams Belang wil in Vlaams-Brabant het stuur overnemen en plaatst daarom behalve klassieke thema’s zoals de aanpak van de zogenaamde vervreemding en ontnederlandsing ook thema’s zoals mobiliteit naar voren. “De tsunami aan LEZ-zones, trajectcontroles en accijnsverhogingen zijn een aanslag op al wie de economie draaiende houdt en de sociale zekerheid financiert,” zegt lijsttrekker voor het Vlaams parlement en huidig parlementslid Klaas Slootmans. “Ook de filedruk kost ons jaarlijks 5 miljard euro. De druktste verkeersas is de Ring rond Brussel en die capaciteit is al een halve eeuw ongewijzigd, terwijl het aantal auto’s is vermenigvuldigd. Daar is maar één woor voor: slecht bestuur,” klinkt het fors.

Ook de regelgeving rond het klimaat, immigratie, wonen en het communautaire staan op de agenda van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant.