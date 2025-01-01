Voormalig schepen Dimitri Robbyns verlaat Londerzeelse gemeenteraad

Na meer dan twaalf jaar neemt Dimitri Robbyns afscheid van de gemeenteraad in Londerzeel. Hij wordt opgevolgd door Eveline Sprangh. “We zullen hem erg missen, maar respecteren ten volle zijn keuze”, zegt fractievoorzitter Conny Moons.

Sinds 2012 maakte Dimitri Robbyns deel uit van de fractie LWD. Eerst als oppositieraadslid en later, van 2018 tot 2024, als schepen van Vrije Tijd en Mobiliteit. Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar belandde de partij opnieuw in de oppositie. Robbyns stond overigens mee aan de wieg van LWD, de eerste burgerbeweging in Londerzeel.

“Met zeven zetels werden we een ‘begrip’ in de Londerzeelse politiek en baanden we ons een weg in de oppositie. Dimitri was daarbij iemand die als geen ander de vrolijke noot kon brengen, zowel in de gemeenteraad als vanaf 2018 in het college van burgemeester en schepenen. Hij was uiterst loyaal en altijd zijn authentieke zelve.”

De fakkel wordt doorgegeven aan Eveline Sprangh, die de Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) inruilt voor de gemeenteraad. Ze is HR-manager en woont sinds 5 jaar in Londerzeel. De 23-jarige Lotto Cleymans neemt haar plaats in bij BCSD.

