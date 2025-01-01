Perfect rapport voor promovendus SK Londerzeel: "Gevochten wanneer het moest"

Danspasjes

Nochtans begint de wedstrijd tegen Nijlen niet goed voor Londerzeel. Nijlen speelt met veel intensiteit en zet hoog druk. Het Eeckelaarsstadion houdt de adem in wanneer na tien minuten speltijd de bezoekers de 0-1 binnen leggen. Londerzeel herpakt zich, maar wanneer Tshimanga in de 25ste minuut Siebens de diepte instuurt kan die laatste - onbegrijpelijk - de gelijkmaker niet scoren.

De thuisploeg blijft vechten. Tshimanga kan de voorzet van El Mokadem wel afmaken en zo komt Londerzeel op gelijke hoogte. Een drietal minuten later moet Nijlen-speler Bollen Tshimanga na een mooie actie neerhalen. Siebens en nieuwkomer El Mokadem gaan achter de bal staan. El Mokadem krult de bal heerlijk binnen. Enkele danspasjes zijn op hun plaats om de 2-1 te vieren.

Nijlen moet scoren in de tweede helft en dat opent perspectieven. Achter de Nijlense defensie ligt ruimte, maar Tshimanga kan van dichtbij niet het verlossende derde doelpunt binnen leggen. Nijlen krijgt in het slot nog een hoekschop, aan de eerste paal duikt Verlinden op, maar de kapitein kan de bal niet tegen de netten jagen. Zo pakt Londerzeel 15 op 15.

14 doelpunten in 5 wedstrijden

Na de wedstrijd is coach Tom Schipper een tevreden man. "Gevochten wanneer er gevochten moest worden, mentaliteit getoond, eruit gekomen en gevoetbald wanneer het kon, maar een moeilijke klus vandaag." Schippers voorlinie heeft inderdaad enkele kansen op de 3-1 laten liggen. "Ja maar we scoren 14 doelpunten in 5 wedstrijden", zegt de coach. "Niet elke kans kan een goal zijn maar het had ons wat minuten aan stress kunnen besparen."

Eén van de doelpuntenmakers is Sirajéddine El Mokadem. "Ik denk dat we de wedstrijd volledig overpakken na 20 minuten, in de tweede helft nog wat kansen voor ons maar we kunnen niet afwerken waardoor het spannend blijft", zegt El Mokadem. Londerzeel is met 15 op 15 de te kloppen ploeg in tweede nationale B, maar nieuwkomer El Mokadem blijft er rustig onder. "Ik denk dat iedereen van ons wil winnen, maar we blijven rustig en spelen ons spel. Gaan we eens verliezen, natuurlijk maar we proberen zoveel mogelijk punten te pakken en dan zien we wel waar we eindigen", aldus El Mokadem.