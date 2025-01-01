Londerzeel geeft Bikepark op: "Te duur in vergelijking met gebruik ervan"

“Hoewel het bikepark in zijn beginperiode enthousiast werd onthaald, is het gebruik de laatste tijd zeer sterk afgenomen”, stelt schepen van Sport Wout Van Esbroeck. “De steile hellingen en technische infrastructuur vereisen momenteel gespecialiseerd onderhoud. De kostprijs daarvan staat niet meer in verhouding tot het actuele gebruik. We kiezen er daarom voor om de hellingen te verlagen, zodat het reguliere onderhoud door onze eigen diensten kan gebeuren. Zij zullen het op een duurzame en onderhoudsvriendelijke manier beheren.”

“Tijdens de werken zal het terrein dus tijdelijk afgesloten worden, maar daarvoor en daarna blijft het toegankelijk voor wandelaars”, besluit burgemeester Nadia Sminate. Welke nieuwe invulling het bikepark krijgt, is nog niet duidelijk.