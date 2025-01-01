Het Bikepark in Londerzeel

Londerzeel geeft Bikepark op: "Te duur in vergelijking met gebruik ervan"

Het gemeentelijk bikepark in Londerzeel, dat tijdens de coronaperiode werd geopend als sportieve uitlaatklep voor jongeren en mountainbikeliefhebbers, zal een andere bestemming krijgen en het onderhoud wordt voortaan in eigen beheer georganiseerd. Dinsdag werd daarvoor tijdens de gemeenteraad het reglement voor het bikepark opgeheven.

“Hoewel het bikepark in zijn beginperiode enthousiast werd onthaald, is het gebruik de laatste tijd zeer sterk afgenomen”, stelt schepen van Sport Wout Van Esbroeck. “De steile hellingen en technische infrastructuur vereisen momenteel gespecialiseerd onderhoud. De kostprijs daarvan staat niet meer in verhouding tot het actuele gebruik. We kiezen er daarom voor om de hellingen te verlagen, zodat het reguliere onderhoud door onze eigen diensten kan gebeuren. Zij zullen het op een duurzame en onderhoudsvriendelijke manier beheren.”

“Tijdens de werken zal het terrein dus tijdelijk afgesloten worden, maar daarvoor en daarna blijft het toegankelijk voor wandelaars”, besluit burgemeester Nadia Sminate. Welke nieuwe invulling het bikepark krijgt, is nog niet duidelijk.

