Twintig jaar Comokra in Londerzeel: "Kraanbestuurder is knelpuntberoep"

Comokra is een samenwerking tussen VDAB, loopbaanfonds mtech+ Vlaanderen-Brussel en kraanbedrijf Sarens uit Londerzeel. Vandaag bestaat de samenwerking twintig jaar. "De voornaamste reden waarom we dat gedaan hebben is omdat kraanbestuurder een knelpuntberoep is", zegt Carine D’haeseleer, VDAB manager Industrie Oost-Vlaanderen . "Twintig jaar geleden boomde de sector. Er was echt wel nood aan professionals, we konden die niet altijd vinden op de arbeidsmarkt."

De afgelopen twintig jaar heeft Comokra niet stilgezeten. Om nieuwe kraanoperators aan te trekken zijn nieuwe opleidingstechnieken nodig, zoals het gebruik van virtual reality. "De VR-interactie kan op verschillende manieren worden gebruikt", zegt Karen Maes, de manager mtech+ Oost-Vlaanderen. "We hebben nu in eerste instantie een demo uitgewerkt om op beurzen en initiatiesessies jongeren en werkzoekenden warm te maken. Op langere termijn hebben we de bedoeling VR te gaan introduceren en de leertrajecten zodanig dat we het leereffect kunnen vergroten en het mobieler kunnen maken."

De aanpak werkt. Levente Szalai en El-Mehdi Hammaoui zijn twee gelukkige cursisten. Ze volgen een opleiding om een mobiele telescoopkraan te besturen. "Voor mij was het heel belangrijk dat ik met zware machines kan werken", zegt Szalai. "Heel mijn leven heb ik in logistiek gewerkt. Heftrucks, racetrucks enzovoort. Dit is een stap verder; een grotere verantwoordelijkheid, grotere lasten, zwaardere lasten en dat interesseert mij enorm."