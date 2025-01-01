Project Ritmerakkers krijgt geld uit Fonds Erebruger Alfred Van Roy: "Muziek brengt mensen samen"

Het project Ritmerakkers van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia uit Malderen krijgt 10.977 euro van het Fonds Ereburger Alfred Van Roy. Jaarlijks voorziet Diepensteyn NV een bedrag van 25.000 euro voor het Fonds Ereburger Alfred Van Roy om structureel onderbouwde projecten te stimuleren binnen het breed jeugdwerkveld in Londerzeel.

"Versterkt de veerkracht"

Ritmemakers van de de Koninklijke Muziekvereniging Concordia uit Malderen verwelkomt kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar om gedurende minstens drie jaar op een laagdrempelige manier kennis te maken met muziek. Het project voorziet in gratis lessen in nauwe samenwerking met de Londerzeelse scholen.

“Muziek brengt mensen samen, versterkt veerkracht en laat kinderen groeien in zelfvertrouwen. Met het project Ritmerakkers krijgt elk kind in Londerzeel de kans om de eigen talenten te ontdekken en samen te bouwen aan een warme, creatieve toekomst”, vertelt schepen van Jeugd Wout Van Esbroeck. Burgemeester Nadia Sminate vult aan: “Deze muziekinitiatie sluit aan bij de leerdoelen van het onderwijs, stimuleert creativiteit en veerkracht, en biedt elk jaar aan zo’n 90 kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en door te groeien binnen een warm en duurzaam muzikaal traject.”

Fonds Ereburger Alfred Van Roy

Van de vier ingediende dossiers krijgt Ritmerakkers, na een grondige beoordeling door de commissie van het Fonds Ereburger Alfred Van Roy, 10.977 euro uit het fonds. "Ritmerakkers biedt een haalbare, duurzame en meetbare toegevoegde waarde voor het jeugdwerk in Londerzeel", klinkt het.

Het fonds is opgericht ter nagedachtenis van Alfred Van Roy, zoon van het brouwersgeslacht Van Roy-De Mesmaecker, oud-burgemeester van Steenhuffel en ereburger van Londerzeel. Diepensteyn NV voorziet jaarlijks een 25.000 euro om structureel onderbouwde projecten te stimuleren binnen het breed jeugdwerkveld in Londerzeel.

“Via dit Fonds Ereburger Van Roy, maar ook via onze andere initiatieven zoals Fonds GavoorGeluk en de Warme William en Warme Scholencampagnes, willen we bijdragen aan een duurzaam en integraal beleid tot bevordering van Geestelijke Gezondheid en Veerkracht bij kinderen en jongeren in Vlaanderen”, zegt Jan Toye, voorzitter Diepensteyn NV.

