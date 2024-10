Vooruit verbaasd over provinciale coalitie: “Werden niet eens gecontacteerd”

De provincie Vlaams-Brabant wordt ook de komende jaren bestuurd door N-VA, cd&v en Open VLD. Samen hebben ze 21 van de 36 zetels in handen. “We betreuren zeer sterk dat Vooruit, die met een winst van twee zetels duidelijk een winnaar is van deze verkiezingen, niet eens gecontacteerd is met het oog op het vormen van een coalitie in Vlaams-Brabant”, zegt Lot Wildemeersch. “De bestaande coalitie zonder meer wordt verdergezet. Ondanks het verlies van de Open VLD is het ‘business as usual’ in de provincie.”

In een korte mededeling zegt de huidige coalitie dat het een ruime meerderheid in de provincieraad die een sterke basis biedt om het beleid de komende legislatuur verder te zetten. “We zullen de komende jaren meer dan ooit een stevige oppositie voeren”, reageert Wildemeersch. “De provincie moet grotere inspanningen doen voor sociale huisvesting, voor haar eigen onderwijs, en de openluchtzwembaden in de provinciale domeinen moeten open gehouden worden in Leuven en Diest en terug worden geopend in Huizingen.”