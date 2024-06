Wat hangt er in de Beerselse lucht? "Misschien een onontdekte bacterie die voor goede politici zorgt"

In onze regio zullen zondag heel wat ogen gericht zijn op Beersel, want het is de thuishaven van vier lijsttrekkers. “Het moet een unicum zijn”, zegt Peter Van Rompuy. “Er zijn nog gemeenten met drie parlementsleden, maar al die lijsttrekkers is hoogst uitzonderlijk.” Wat de verklaring is, weet ook burgemeester Vander Meylen niet. “Er hangt hier wel een bacterie in de lucht die voor goeie geuze en kriek zorgt. Misschien zit er ook een onontdekte bacterie in de lucht die voor goeie politici zorgt.”

Maar ook oud-ministers Karel Van Miert en Renaat Van Elslande woonden in Beersel. Veerle Leroy is dan wel geen lijsttrekker voor Groen, ze is als tweede op de lijst voor het federaal parlement wel een kopstuk. Bedrijfsleider Kurt Moons staat op dezelfde plaats, maar dan voor Vlaams Belang. En jawel, ook zij wonen in Beersel. “Het is niet zo dat we met elkaar carpoolen, want ik ga met de fiets naar Brussel. Maar als ze meewillen, geen enkel probleem”, zegt Leroy.

Het is zelfs opvallend hoe dicht de kopstukken in elkaars buurt wonen.“Ben Weyts is een buurman, we wonen schuin tegenover elkaar. We kruisen elkaar wel eens, maar lopen elkaars deur niet plat”, zegt Slootmans. “We komen eigenlijk elkaar weinig tegen, want zeker nu zijn we politieke concurrenten. Moest het in het Vlaams parlement niet lukken om een politiek akkoord te smeden dan kunnen we erna in de gemeenteraad van Beersel nog eens proberen”, besluit Van Rompuy.