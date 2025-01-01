Willy Segers geeft burgemeesterssjerp van Dilbeek door: "Het is tijd voor de volgende generatie"

De aankondiging van het politiek pensioen van Willy Segers komt niet geheel onverwacht. “Ik heb altijd aangegeven dat ik op tijd met pensioen zou gaan en dat moment zelf zou overwegen. De afgelopen vakantieperiode heb ik alle zaken op een rijtje gezet. De aanvang van het nieuwe politieke werkjaar leek me daarbij een ideaal moment om mijn mandaat af te ronden en de opvolging volwaardig aan de slag te laten gaan. Dilbeek en de regio ligt me politiek nauw aan het hart en dat zal ook zo blijven. Maar nu wil ik ook meer tijd vrij maken voor de familie.”

Segers was meer dan 12 jaar burgemeester in Dilbeek en zal achter de schermen actief blijven in de lokale N-VA afdeling. Stijn Quaghebeur wordt de nieuwe burgemeester van Dilbeek. Hij behaalde bij de lokale verkiezingen het tweede meeste aantal voorkeurstemmen op de N-VA-lijst. “Stijn draait sinds 2007 mee in de gemeenteraad, eerst als gemeenteraadslid en daarna als schepen. Hij is een drijvende kracht binnen onze partij, kent onze gemeente door en door én heeft een Vlaams hart voor Dilbeek. Ik kan me geen betere opvolger wensen. Dat sterkt mij in mijn beslissing."

Stijn Quaghebeur is geboren en getogen in Dilbeek. “Ik heb alle begrip voor de beslissing van Willy en voel veel respect en dankbaarheid voor al hetgeen hij voor Dilbeek en de Vlaamse beweging heeft betekent. Ik ben 100% gemotiveerd om met onze coalitiepartner Blauw Dilbeek, de vele uitdagingen waar Dilbeek voor staat, aan te pakken. Mijn prioriteit is om deze overgang vlot te laten verlopen en het meerjarenplan tot een goed einde te brengen. En vervolgens de handen aan de ploeg te slaan om mooie zaken te realiseren voor elke Dilbekenaar,” reageert Stijn Quaghebeur.