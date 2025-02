Reizende tentoonstelling ‘SamenKRACHTig’ in woonzorgcentrum Zellik: “Kunstwerken voor en door personen met dementie”

De tentoonstelling bevat kunstwerken die een diepgaande en persoonlijke weerspiegeling zijn van de ervaringen, herinneringen en emoties van de kunstenaars, die bewoners zijn van de deelnemende WZC's. Door middel van kunst komen hun verhalen tot leven, en de tentoonstelling biedt hen een waardevol platform voor zelfexpressie en verbinding. “We willen aantonen dat mensen met dementie nog iets kunnen of willen vertellen”, zegt Lore Van den Bosch van woonzorgcentrum Spanjeberg. “De werken tonen ook de kracht die mensen met dementie nog altijd hebben. Het is meer dan een aftakeling.”

‘SamenKRACHTig’ is dus ook een statement over de waarde van mensen met dementie in onze samenleving. “Het biedt een kans om kunst te gebruiken als middel om zowel mentale als sociale gezondheid te bevorderen, en om het isolement dat vaak met dementie gepaard gaat te doorbreken. De kunstwerken zijn tot stand gekomen in samenwerking met zorgverleners en therapeuten, die de deelnemers ondersteunen in hun creatieve proces”, aldus Van den Bosch.