Veiligheids- en hulpdiensten klaar voor Carnaval Halle

De politie van de zone Zennevallei mengt zich onder de feestvierders om te letten op het gebruik van gevaarlijke voorwerpen of verboden wapens, drugs, lachgas en alcohol bij minderjarigen, foutparkeren en algehele overlast. De politiepost in de Fabriekstraat blijft het hele weekend 24/24 open.

Het Rode Kruis Halle zet in het totaal 100 vrijwilligers in. Zij komen van overal, en werken samen met de artsen van het AZ Sint-Maria in het veiligheidsdorp in Heilig-Hart&college. Kleine medische ingrepen kunnen daar meteen gebeuren. Bij ernstigere gevallen volgt een overbrenging naar het ziekenhuis, dat tijdens carnaval extra personeel en materiaal inzet. Voor het vijfde jaar op rij lopen studenten verpleegkunde van de Erasmushogeschool stage tijdens carnaval. Derde- en vierdejaarsstudenten draaien mee in het veiligheidsdorp, op voetpatrouille of bij interventies met de ziekenwagen. Ze worden begeleid door ervaren hulpverleners en oud-studenten die intussen zelf vrijwilliger zijn. Zo zetten de studenten de theorie om in de praktijk en maken ze kennis met hulpverlening op het terrein.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West versterkt de permanentie. Ook de duikploeg blijft 24/24 paraat. Zondag controleren ze alle praalwagens op brandveiligheid, en staat er een tankwagen klaar bij Nederhem. Tijdens het vuurwerk op maandag is er ook een duikteam aanwezig aan Molens Dedobbeleer.

Veiligheidsdorp

In het veiligheidsdorp werken politie, brandweer, ziekenhuis en stad samen. Vanuit deze centrale plek volgen ze alles op: camerabeelden, meldingen via 101 en 112, en wat er op het terrein gebeurt. Zo kunnen ze snel beslissingen nemen en hulpteams gericht aansturen. Alle feestvierders in nood kunnen er ook dag en nacht terecht voor hulp of verzorging. Het veiligheidsdorp vind je op de hoek van de Vuurkruisenstraat en het Handbooghof.