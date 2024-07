Vernieuwd volkscafé Ossel Star heropent: "Met pilsbier uit twee grote tanken"

“De nieuwe toog werd geplaatst waar die tachtig jaar geleden ook stond: rechts bij het binnenkomen in het café. Zo hebben we ook meer overzicht. Met nieuwe koelkasten op armhoogte, moet ik niet langer op mijn knieën zitten of buik liggen om flesjes in de onderste koelkasten te steken. Die zijn nu dus op meer werkbare hoogte geplaatst.” Ook de kaart werd aangepakt. Er is keuze tussen een veertigtal bieren, zowel met als zonder alcohol. Op donderdag worden er huisgemaakte balletjes verkocht.

Het vernieuwde volkscafé maakt voortaan ook gebruik van twee grote biertanken. “De eerste in de regio”, zeggen uitbaters Nico Schutz (45) en Sofie willems (47). De twee tanken kunnen elk een capaciteit van 500 liter Cristal bier aan. Daar wordt geen CO2 meer aan toegevoegd, wat het makkelijker werken maakt, maar ook de kwaliteit van het bier ten goede zou komen. "Doordat er geen CO2 wordt toegevoegd bij het tappen, zou je geen hoofdpijn mogen hebben als je eens doorzakt. De CO2 werd tijdens het brouwproces zelf op natuurlijke manier toegevoegd.”

Ronde tafels

“Onze klanten zijn alvast blij dat we heropenden”, vult Sofie aan. “We hebben wel het concept van de ronde tafels behouden, want er zijn nogal wat vaste klanten die hieraan houden. Ze durven nogal eens de wenkbrauwen fronsen als ‘hun’ ronde tafel bezet is. Daarom hebben we in plaats van één nu drie ronde tafels geplaatst.”

Het café bestaat in Ossel al meer dan 80 jaar. “Van 1961 tot 2015 baatte de familie Looverie het café uit, maar daarvoor is het hier ook altijd café geweest”, zegt Nico. Ook hebben enkele clubs hier hun vaste stek. Zo zijn er elf biljartploegen, is er een bridgeclub en zijn er ook onze vaste kaarters.