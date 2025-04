Handelaars in drukke straat woedend: voetpad opnieuw opengebroken voor glasvezelkabel

“Eerst dachten we: dit moet nog een late en misplaatste 1 april grap, maar toen we realiseerden dat dit echt was, zonk de moed ons in de schoenen. Het is een slag in het gezicht van de handelaars, die al een lange tijd te kampen hebben gehad met werken aan de straten, nutswerken, private bouwwerken die voor enorme hinder zorgen, het verdwijnen van parkeerplaatsen en ga zo maar door.”

De handelaars hekelen dat ze telkens tijdens belangrijke periodes worden geconfronteerd met werken. “Met Kerst, met Valentijn en nu in de paasperiode”, zucht Selleslagh. “Voor velen zijn deze feestdagen nog de enige lichtpunten in de eindeloze tunnel.” Schepen van Wegen en Water en Lokale Economie Kirsten Hoefs (CD&V MAX) erkent de problemen in de Hogesteenweg. “We hebben Fiberklaar en Wyre aangespoord om de werken samen uit te voeren”, zegt Hoefs. “Dit lukte op veel plaatsen in de gemeente, maar hier in het centrum in de Hogesteenweg helaas niet.” Hoefs hoopt dat de werken nog voor Pasen klaar zijn en zegt overleg te plegen met de handelaars.