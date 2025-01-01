Kringwinkel ViTeS start inzamelactie voor dak- en thuislozen: “De nood is hoog”

De winter staat voor de deur, maar niet iedereen heeft een warme jas om zich tegen de kou te beschermen. Kringwinkel ViTeS roept daarom ook dit jaar op om truien en jassen te doneren voor mensen die dak- en thuisloos zijn.

De inzamelactie loopt van midden november tot en met eind februari in alle ViTeS-winkels. “We krijgen steeds vaker de vraag van sociale organisaties die warme kleding zoeken voor hun cliënten,” zegt Ingrid De Roo van kringwinkel ViTeS. “Als je weet dat er in Brussel alleen al op twee jaar tijd een kwart meer daklozen zijn is dat niet verwonderlijk. Onze voorraad warme kleding is echter beperkt. We willen onze winkels kunnen bevoorraden én tegelijk mensen helpen die letterlijk in de kou staan. Daarvoor hebben we de hulp van iedereen hard nodig.”

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal dak- en thuislozen in Brussel op twee jaar tijd met een kwart is gestegen. Vandaag hebben bijna 10.000 mensen geen vaste verblijfplaats. Van hen slapen 992 mensen effectief op straat, waarvan meer dan 600 in gemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dus ook in de Rand. Kringwinkel ViTeS spreekt van een zorgwekkende stijging van de straatdakloosheid buiten het centrum.

“Alhoewel mannen de grootste groep blijft onder de daklozen is ondertussen 1 op 3 van de daklozen vrouwelijk. Bijzonder kwetsbaar zijn alleenstaande vrouwen met kinderen: zij vormen één op de tien mensen die door hulporganisaties worden opgevangen”, klinkt het. “Hun situatie blijft vaak onzichtbaar, omdat ze tijdelijk bij kennissen verblijven of gebruikmaken van noodopvang. Ze leven in extreme onzekerheid en zijn extra blootgesteld aan geweld en sociale isolatie.”

De ingezamelde kleding wordt grotendeels rechtstreeks geschonken aan organisaties die mensen zonder dak of thuis begeleiden, een ander deel wordt te koop aangeboden in de winkels. “Wij maken de keuze om tijd en middelen te investeren in deze actie. Los je daarmee de daklozenproblematiek structureel op? Neen, natuurlijk niet maar met één gift help je wel een persoon in nood. Een warme jas kan het verschil maken tussen kou lijden en warmte voelen”, besluit Luc Daelemans, directeur van de ViTeS-kringwinkels.

