Zemst sluit strijkwinkel en verhoogt tarieven woonzorgcentrum Releghem: “Structureel verlieslatend”

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zemst besliste gisteren om de dagprijzen voor het woonzorgcentrum aan te passen vanaf 2026. De dagprijsverhoging van 10 procent wordt gerealiseerd over vier jaar. Dit betekent een jaarlijkse stijging van 2,5% in 2026 en ook in 2027, 2028 en 2029. De stijging is afgetoetst met het Departement Zorg maar een definitieve goedkeuring moet nog volgen. “Sinds 2014 is er geen prijswijziging meer doorgevoerd”, licht schepen van Senioren en Sociale Zaken Erik Moens toe. “Om onze zorgverlening van hoogstaande kwaliteit te kunnen behouden en onze werking minder verlieslatend te maken, zijn we genoodzaakt een prijsstijging door te voeren. Door die gefaseerd over vier jaar in te voeren, zal de verhoging bij de verhuis naar het nieuw woonzorgcentrum in 2030 minder groot zijn.”

Zemst benadrukt dat het ook na de prijsstijging het dagtarief in woonzorgcentrum Releghem bij de laagste in Vlaanderen blijft. Daarnaast sluit Zemst eind dit jaar ook de deuren van de strijkwinkel. “Omdat de dienstverlening verlieslatend is en het gebouw plaats moet maken voor de nieuwe welzijnssite Releghem, zetten we die nu stop”, zegt Moens. “We gaan op korte termijn op zoek naar een externe partner die deze dienstverlening kan aanbieden, ofwel tot eind 2027 in hetzelfde gebouw, ofwel op een andere locatie in Zemst.”

Burgemeester van Zemst Bart Coopman zegt dat de realisatie van de site Releghem een groot project is voor de gemeente. “In de zijlijn van dit project nemen we nu enkele ingrijpende beslissingen”, zegt Coopman. “Door de tariefwijziging gefaseerd aan te pakken trachten we de invloed op onze inwoners te beperken. Wat de strijkwinkel betreft is het duidelijk dat strijkdiensten aanbieden vandaag niet meer tot de kerntaken van een openbaar bestuur behoort. Alle klanten gaan we correct inlichten zodat zij weten waar ze aan toe zijn.”