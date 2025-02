16 miljoen lege batterijen bij gezinnen in Vlaams-Brabant: "laat ze recycleren"

Gemiddeld heeft een Vlaming 147 batterijen in huis, waarvan er 32 leeg zijn. Vaak zitten ze verstopt in toestellen zoals afstandsbedieningen en weegschalen, maar ook in boormachines, laptops, gsm’s en in die ene rommelschuif. Zonde, vinden Bebat en de OVAM. “Want leeg betekent niet verloren: de batterijen kunnen gerecycleerd worden, zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden in plaats van nieuwe grondstoffen uit de aarde te ontginnen.”

“We geloven sterk in circulariteit en willen iedereen bewust maken van het belang van batterijrecyclage,” zegt Nele Peeters van Bebat. “Samen met de OVAM dagen wij de Vlaming uit om op zoek te gaan naar een concreet aantal batterijen per provincie. Het klinkt misschien als een ‘mission impossible’, maar als we onze krachten bundelen en massaal lege batterijen binnenbrengen bij één van onze 25.000 inzamelpunten, is de klus zo geklaard.”

Inzamelpunten vind je in tal van supermarkten en in recyclageparken. In het totaal willen Bebat en de OVAM in heel Vlaanderen de komende maand zo’n 95 miljoen lege batterijen inzamelen.