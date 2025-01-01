Grote sluikstort aangetroffen op privé-terrein van Agentschap Wegen en Verkeer in Ruisbroek
Op een braakliggend terrein van het Agentschap Wegen en Verkeer in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, is een groot sluikstort opgedoken. Het domein, dat niet volledig is afgesloten, bevindt zich op privégrond en valt daardoor buiten de bevoegdheid van de gemeente.
Het verlaten terrein van het Agentschap Wegen en Verkeer ligt langs het kanaal in Ruisbroek op de rand van Anderlecht en binnen de Brusselse Ring. Vroeger was er een stelplaats, maar die is nu verlaten. Doel is om het terrein te verkopen.
Door de ligging in een industrieel gebied en het feit dat het terrein braak ligt en onvoldoende afgesloten is, dat blijkt uit de foto die onze journalist vanmorgen nam, blijkt het een aantrekkingspool voor het illegaal storten van afval.